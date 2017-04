Zo explosief was het voetbalweekeinde in Gelderland

Onbegrip en woede aanhang Vitesse na duel met Feyenoord

23 april ARNHEM – De Supportersvereniging Vitesse wil van de leiding van de Arnhemse club opheldering over de massale aanwezigheid van Feyenoord-fans zondag op de Just Göbel-tribune (West). Onder de aanhang heerst grote onvrede over de kaartverkoop en de houding van de club tijdens de wedstrijd in de Gelderse hoofdstad.