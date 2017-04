Zus van verdachte schreef brief aan Ronnie en Jasper

Barend over acceptatie seksuele diversiteit: beginnen bij de kleuters

8 april ARNHEM - Scholen in Nederland moeten verplicht worden te onderwijzen over verschillende samenlevingsvormen, zegt Barbara Barend. Ze inspireerde afgelopen week mannen in heel het land hand in hand te lopen en was zaterdag een van de sprekers op de manifestatie Hand in hand voor diversiteit in Arnhem.