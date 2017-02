Auto's zonder bestuurder misschien de weg op

Mocht de wet worden aangenomen zijn de eerste tests waarschijnlijk begin volgend jaar. ,,In heel Nederland kun je dan oefenen met de allernieuwste varianten voertuigen'', zegt Schultz vandaag. Tot dusver kon dat niet. ,,We hadden nog ouderwetse wetten die bijvoorbeeld bepalen dat een voertuig een stuur en een rem moet hebben en een bestuurder."



De RAI Vereniging is blij met het voornemen van de minister. ,,De auto-industrie is wereldwijd druk bezig met de ontwikkeling van zelfrijdende auto's en daarvoor is het van groot belang om ook ruimte te krijgen om in de praktijk deze techniek te testen'', aldus de de autobrancheorganisatie.



Vorige week spraken Nederland en een groot aantal EU-landen af zo snel mogelijk grootschalig te gaan oefenen met zelfrijdende voertuigen. Ze kwamen ook overeen dat zelfrijdend vervoer in 2019 ook de grens over moet kunnen.