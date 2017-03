Geen bonus meer voor commissarissen Volkswagen

President-commissaris Hans Dieter Pötsch verklaarde dat de toezichthouders bij Volkswagen vroeger tot de best betaalde topmanagers van Duitsland behoorden, maar dat het oude bonussysteem niet meer geschikt is.



Een gewone commissaris krijgt voortaan een vaste vergoeding van 100.000 euro per jaar. Voor de president-commissaris en vicevoorzitter van de raad van toezicht is dat respectievelijk vier en twee ton per jaar. Het nieuwe vergoedingensysteem moet vanaf dit jaar ingaan.



De voormalige president-commissaris van VW, Ferdinand Piëch, zou in 2014 nog een beloning hebben ontvangen van ruim 1 miljoen euro. Daarvan was bijna 90 procent een bonus.