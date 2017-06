11-jarige jongen uit Ubbergen in goede gezondheid gevonden

Kooplui jarige markt Groesbeek in het zonnetje

13 juni GROESBEEK - De marktkooplieden van het eerste uur van de Groesbeekse weekmarkt zijn dinsdag in verband met het 40-jarig bestaan van de markt in het zonnetje gezet. De markt was ter gelegenheid van dit jubileum feestelijk ingericht en voor de klanten was er een Rad van Avontuur waarbij leuke prijzen en kortingsbonnen in de wacht te slepen waren.