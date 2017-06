Afgebrand restaurant De Put failliet verklaard

Schuldeisers hebben het faillissement van Restaurant De Put in Berg en Dal aangevraagd bij de rechtbank Gelderland. Die sprak de vennootschap, die in Wijchen is gevestigd, dinsdag failliet. Eigenaar Mustafa Hoşgören uit Wijchen is het niet eens met de uitspraak. ,,We hebben acht dagen om in hoger beroep te gaan. Mijn advocaten zijn er mee bezig.''