Anna, de enige keepster tussen de voetballers bij SVO

Haar liefde voor voetbal werd aangewakkerd door haar vader en broer. Toch wel even gek voor moeder Cindy Scholten: ,,In het begin vond ik het niet zo'n goed plan, Anna is mijn enige dochter. Ik had haar graag op een meidensport gezien, maar Anna wilde niks anders dan voetballen. Nu is ze hier helemaal op haar plek.’’



Eigenlijk voelt Anna zich nooit een uitzondering in het team. Alleen met douchen. ,,Na de kampioenswedstrijd mochten we met onze kleren onder de douche en stond ik er gewoon bij. Maar normaal douche ik wel altijd apart van de jongens.’’



Soms mist ze het plezier in de kleedkamer, maar Anna zou het niet anders willen: ,,Met jongens voetballen is leuker. Ze voetballen op een hoger niveau en spelen wat steviger dan meisjes.’’