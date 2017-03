Auto's total loss bij aanrijding in Groesbeek

Wijkagent Brugt Peper naar Berg en Dal

10:58 PUIJFLIJK - De Drutense wijkagent Brugt Peper is vanaf nu wijkagent in Beek, Ubbergen, Persingen, Ooij, Erlecom en Leuth. Hij wordt in Druten en zijn woonplaats Puiflijk opgevolgd door Gijs Janssen, die tot nu toe in Wijchen-Zuid werkte.