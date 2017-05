'Autobranden Groesbeek staan los van elkaar'

GROESBEEK - De twee autobranden in de nacht van zondag op maandag in Groesbeek, hebben vermoedelijk niets met elkaar te maken. Volgens een van de gedupeerden is het puur toeval.

De brandweer werd rond 01.45 uur gealarmeerd voor een autobrand aan de Distelstraat, waar een Peugeot in lichterlaaie stond. Daar was geen redden meer aan. De eigenaresse zat op dat moment in het vliegtuig vanuit Turkije. Pas na de landing om 03.30 uur in Keulen kon ze op de hoogte gesteld worden.

Prullenbak

Bij terugkomst in Groesbeek trof zij haar Peugeot verkoold aan. Volgens haar is er brand gesticht in een prullenbak waar de auto vlak naast stond en zijn de vlammen overgeslagen naar haar auto. Buurtbewoners hebben een auto hard weg horen rijden. ,,Ik ben zeer gedupeerd’’, zegt ze. ,,En de reacties op het bericht in De Gelderlander slaan nergens op: ik heb goede contacten met mijn ex.'' De auto is maandagmiddag door een afsleepdienst opgehaald.’’

Wegrennen

Bij de autobrand aan de Marterstraat in het kerkdorp De Horst ging het er anders aan toe. De 24-jarige eigenaresse werd in de nacht van zondag op maandag rond 02.30 uur wakker, net als de rest van de buurt, van een harde knal. Ze stond op en hoorde iemand hard weg rennen. Toen ze naar buiten keek stond haar Toyota Yaris al in lichterlaaie. Direct werd de brandweer gealarmeerd, maar die kon niets meer uitrichten.

Wrak