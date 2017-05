Bejaardenbijtende Stabij moet aan de lijn

CED: Nog geen financieel vangnet Achilles'29

18 mei GROESBEEK – Er is nog altijd geen duidelijkheid over een financieel vangnet voor Achilles’29, de degradant van de eerste divisie. Ook op de ledenvergadering van de Coöperatie Eerste Divisie (CED) is woensdag geen besluit genomen over een overgangsregeling van de tv-gelden.