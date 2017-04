'Bekenaar die in Duits uniform stierf aan oostfront ook op monument'

BEEK - Hij voetbalde bij BVC'12 en zat in Nijmegen op het Canisius College. Geert Schneemann stierf in de oorlog toen hij 30 was. Aan het oostfront in een Duits uniform.

Op 29 oktober 1943 sneuvelde Bekenaar Geert Schneemann in Rusland, bij de plaats Schimanowka waar hij ook zijn laatste rustplaats vond. Maar hij wordt niét vermeld op de plaquette bij het herdenkingsmonument in het John Foleyplantsoen in Beek, tegenover het voormalige gemeentehuis in Beek. De reden? Geert Schneemann sneuvelde in een Duits uniform.

'Hij is óók een slachtoffer'

Maurits Schneemann, oud-burgemeester van de toenmalige gemeente Ubbergen, vindt dat zijn oom wél op de plaquette thuishoort. Daarop staan immers de 'slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in de periode 1940-1945 uit de dorpen Beek en Ubbergen.' ,,Ome Geert was een Beekse jongen. Hij is hier geboren, heeft hier op de lagere school gezeten: voetbalde bij BVC en is, hoe je het ook wendt of keert, een slachtoffer van de oorlog.’’

Priester