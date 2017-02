Schade voor Beekse supermarkt door uitvallen koelingen

9:49 BEEK - PLUS-supermarkt Nico de Witt in Beek heeft aanzienlijke schade opgelopen door het uitvallen van de koelingen in de zaak. Bij werkzaamheden is waterschade ontstaan in de koelinstallatie, waardoor de koelingen zijn uitgevallen.