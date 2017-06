Bever rukt op tot in Beek: 'Maak nooit een selfie met een bever'

BEEK - Een hond in de Biesbosch werd door een bever bijna doodgebeten. En Corinne Leopold (52) uit Culemborg werd door een bever gebeten terwijl ze aan het zwemmen was. Wat moet je doen als een bever je pad kruist zoals vrijdag bij Lucienne van Hulst in Beek gebeurde?

Ze was met haar drie honden aan het wandelen. Dat doet ze elke avond. Tegen de klok van half zeven maken ze een ommetje onder meer door de struintuin, die tussen de bebouwing van de mavobuurt in Beek - de mavo is er overigens verdwenen - en de 'snelweg' (N325, Nijmegen-Duitsland) ligt.

,,Daar kwamen we ineens een bever tegen. Hij zat op het pad bij de bomen. Ik dacht eerst dat het een vieze, natte hond was. Het was best spannend en ik maakte een schrikgeluidje: toen plonste-ie het water in.’’



,,Ik heb hier niet meer durven wandelen, want ik las op internet dat er pas een hond gebeten is door een bever. Ik had drie honden bij me. Dylan en Jimmy zijn best groot. Maar Pientje, de teckel van mijn zus, is natuurlijk maar een kleine hond. En ik maak me ook zorgen over de kinderen die hier vlakbij in de struintuin spelen.''

Volledig scherm Lucienne van Hulst zag hier bij het uitlaten van de honden, min of meer al in de bebouwde kom, een bever. ,,Ik schrok me een hoedje.’’ © Flip Franssen Vermoedelijk is de bever die afgelopen week in Beek opdook door zo'n tunnel gekropen. Daar zit je meer dan een kilometer van open water (Zwanenbroekje of Wylerbergmeer af) maar via sloten kan een bever best tot in het dorp Beek oprukken.

Maak nooit een selfie met een bever

Bart Beeker is de beverkenner van ARK Natuurontwikkeling die in de Millingerwaard bevers heeft uitgezet. De hamvraag: valt een bever mensen of honden aan?

,,Eigenlijk niet. Alleen als hij zich in het nauw gedreven voelt. Dat moet je dus voorkomen."

Hoeveel bevers zitten er inmiddels in dit gebied?

,,Tussen de 25 en de 30. Is niet precies te zeggen. Tijdens een telling enkele jaren geleden zijn er 27 geteld."

Wat moet je vooral niet doen?

,,Maak geen selfie met een bever. Als je er een tegenkomt: zorg dan dat het dier de ruimte houdt om weg te komen. De bever is banger voor jou dan omgekeerd."

Je schrikt wel natuurlijk?

,,Nou, je kunt een ontmoeting met een bever ook als bijzondere ervaring zien."

En als de bever je toch aanvalt?

,,Omdraaien en hard weglopen. De mens is op het land veel sneller dan de bever."

En je hond?

,,Die holt met je mee. Maar ook: hou je hond aangelijnd tijdens het wandelen."

Zijn er al beverincidenten in dit gebied geweest?

,,Bij mijn weten niet."

Verschillende meningen

Bijt de bever in sommige gevallen mens of dier? Deskundigen verschillen van mening. Maurice La Haye, onderzoeker van de zoogdiervereniging die ook verbonden is aan de Radboud Universiteit in Nijmegen noemt de kans dat je door een bever gebeten wordt nul. ,,De bever is zó schuw. Een keer kuchen en hij is weg’’, zei hij eerder in deze krant.

Ook Gerrit Jansen van de wekelijkse natuurpagina in deze krant denkt eerder dat Corinne Leopold te grazen is genomen door een muskusrat. ,,De bever zie je overdag bijna niet. Ze zijn vooral ’s nachts actief. Daarom zie je ze ook bijna nooit zwemmen.’’

Beverkenner Willy de Koning uit Sittard is een andere mening toegedaan. Ze schrijft hierover in haar blog dat 'de bever de hand boven het hoofd gehouden wordt'. ,,Maar er zit, in een dichtbevolkt land als Nederland, wel degelijk een aantal negatieve aspecten aan de aanwezigheid van de, overigens prachtige, bever.''