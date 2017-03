Bevrijdingsmuseum mogelijk de lucht in, info-punten in Arnhem en Nijmegen

NIJMEGEN - Het nieuwe Bevrijdingsmuseum in Groesbeek wordt mogelijk in zijn geheel over het oude, vier meter hoge museum heen gebouwd. In een volgende fase wordt het huidige museum afgebroken.

Een andere optie is dat nieuwbouw achter het huidige Bevrijdingsmuseum wordt geplaatst. ,,We gaan in elk geval niet dicht. Dat kunnen we ons financieel niet permitteren’’, zei directeur Wiel Lenders in het Nieuwscafé van De Gelderlander.

Volgens planning opent een vernieuwd museum in het voorjaar of de zomer van 2019 de deuren. Voorjaar 2018 moet dan de eerste paal de grond in. Groen licht hiervoor is er nog niet. ,,Eigenlijk kan het niet meer misgaan, al moet er nog veel gebeuren. Er wordt ook al over het architectonisch ontwerp en vormgeving nagedacht’’, zegt Lenders.

Subsidie

Er ontbreekt nog 2,4 van de 6,5 miljoen euro. Gesprekken met, onder andere, een grote Europese subsidieverlener en Amerikaanse en andere bedrijven en fondsen actief in Nederland verlopen volgens Lenders zo hoopvol dat hij niet twijfelt aan de goede afloop. De overige 4 miljoen zijn toegezegd door provincie, Vfonds en gemeente Berg en Dal.

,,Op initiatief van Nijmegen komt in de stad een centraal informatiepunt voor toeristen die bezienswaardigheden over de wereldoorlog in deze regio willen zien’’, meldt Lenders verder. ,,Wij als Bevrijdingsmuseum gaan dat, zo is de intentie, beheren.’’

Arnhem

Ook in Arnhem zit een dergelijk informatiepunt. Lenders ziet in het nieuwe museum en het Nijmeegse informatiepunt de opmaat naar een nieuwe koers van het Bevrijdingsmuseum. ,,We willen af van alleen maar aandacht voor de eigen heroïek en lijden. We willen het verhaal veel meer vertellen vanuit internationaal perspectief. Ook Duitsland had in de grensstreek 300.000 oorlogsvluchtelingen. In Berlijn werd de Brandenburger Tor tegen de Russen verdedigd door Franse SS'ers. Nederland heeft internationaal veel SS'ers geleverd.’’