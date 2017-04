Bloemist in Groesbeek heropent na verwoestende brand

Caissière wimpelt gealarmeerde politie af terwijl ze klant helpt

30 maart GROESBEEK - De politie is woensdagavond met vier wagens uitgerukt naar supermarkt Coop aan de De Bats in Groesbeek, omdat er een overval bezig zou zijn. Het alarm was afgegaan, en protocol is dat de politie dan belt naar de winkel om te horen of er écht iets aan de hand is.