Boer Kroes: Ik zal de dieren gaan missen

Thornsche Molen vreest concurrentie van TOP

23 februari BEEK - Hennie Driessen, voorzitter van de Stichting Thornsche Molen, spuwt in een brief aan de gemeente Berg en Dal zijn gal. Hij is boos over het feit dat de gemeente welwillend staat tegenover het plan van Rudy Broekman uit Ooij en zijn partner Sascha van der Put uit Wijchen.