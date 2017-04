Brandweer te laat bij grote brand in Berg en Dal

Gewaarschuwd

De brand is volgens de brandweer zeer waarschijnlijk ontstaan in de woning boven het restaurant. Er was iemand in de woning aanwezig. In het restaurant zelf was een kok aan het werk. Hij is er door de buren uitgehaald.

Buurman Theo Gommers: ,,Er belde iemand van de overkant bij me aan: 'Er is brand'. Ik keek naar buiten en zag dikke rookwolken voorbij komen. We zijn terwijl de vlammen uit het dak sloegen de keuken van het restaurant ingegaan en hebben de kok gewaarschuwd. Die stond gewoon te koken. Hij had nog niks in de gaten.’’

Jubileum

Restaurant De Put is in januari in andere handen overgegaan. De vorige eigenaar, Eddy Jekel, kwam met tranen in de ogen kijken. ,,Ik zat op de manege in Heumen: de kleine had paardrijles. Ik werd van alle kanten gebeld: 'Eddy, De Put staat in brand.' We hebben deze zaak veertig jaar gehad. Enkele maanden geleden hebben we ons jubileum nog gevierd.’’