Brandweer vaak te laat door vele vrijwilligers

Technisch defect oorzaak van brand bij De Put in Berg en Dal

6 april BERG EN DAL - Mustafa Hosgören, uitbater van restaurant De Put in Berg in Dal, is opgelucht. De oorzaak van de brand die zijn zaak woensdag in de as legde is bekend. De politie heeft het in een persbericht over een 'technische oorzaak' en zegt nadrukkelijk dat er geen sprake is van brandstichting.