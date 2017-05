Erlecomse vindt tijdens uitlaten hond vier 'afgesneden' dierenpootjes

De vrouw vond de hoefjes van het onbekende dier of dieren ter hoogte van de afslag met de St Hubertusweg in Ooij. Ze heeft de vondst niet gemeld bij politie of Staatsbosbeheer.

Deze week werden er in Oss op verschillende plekken afgehakte poten gevonden. De gemeente en gebiedsbeheerder konden geen uitsluitsel geven over de opmerkelijke vondsten. Of de vondst in Ooij te maken heeft met de vondsten in Oss is niet bekend.