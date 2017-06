Geen explosieven, maar broodtrommels in 'onbekende' rugzakken

GROESBEEK - De politie is woensdag in actie gekomen nadat in het gemeentehuis van Groesbeek twee 'onbekende' rugzakken stonden. De politie, die ook in het gemeentehuis onderdak heeft, vertrouwde het niet helemaal. Een van de agenten had het lef om een van de rugzakken voorzichtig te openen. Er bleken geen explosieven in te zitten, maar een broodtrommel en wat te drinken.