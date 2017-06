Grapje: pas op, overstekende ouderen in Groesbeek

Over de grens Niemand weet hoe ontsnapte gevangene over metershoge muur kon klimmen

30 mei BEDBURG-HAU - Hoe kwam de 35-jarige gevaarlijke, gewapende gevangene bij zijn ontsnapping uit de LVR-kliniek in het Duitse Bedburg-Hau over een vier meter hoge muur, die was bekleed met messcherp prikkeldraad? De onderzoekers staan vooralsnog voor een raadsel, meldt de Duitse krant Rheinische Post.