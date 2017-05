Te klein voor profvoetbal? Groesbeek? Echt niet!

,,Betaald voetbal in Groesbeek? Natuurlijk kan het. Het kan in Volendam toch ook? Er is geen plaats in Nederland waar voetbal zo serieus wordt genomen als in Groesbeek”, zegt de Groesbeekse sportjournalist Iwan van Duren van Voetbal International. ,,Groesbeek is net Milaan. Je hebt te maken met twee topclubs. De Treffers en Achilles en dat is misschien iets teveel van het goede.”



Van Duren heeft respect voor de stap van Achilles. ,,Het was heel moedig van Achilles om deze stap te wagen. Het was een groot avontuur. Het begon met champagne maar eindigt nu wel met een kater. Die zal ook van korte duur zijn. Het is een kwestie van tijd voordat er weer een Groesbeekse club in de Eerste Divisie speelt. En dan hebben ze geleerd van dit avontuur. Tot die tijd kunnen we genieten van de derby!”