Groesbeeks koor niet welkom in kerk: 'te weinig God' in liedjes

GROESBEEK - Ze hebben bijna 50 jaar een dienst met Pasen opgeluisterd in de Cosmas- en Damianuskerk in Groesbeek. Maar dit paasweekend zitten de leden van jongerenkoor Vivace thuis. De reden: te weinig God in het repertoire.

De koorleden zijn licht ontstemd. 'De door ons samengestelde, eigentijdse themadiensten schijnen niet meer te passen bij het beleid van het pastorale team. Jammer. Niet alleen voor ons, maar ook voor onze fans', aldus de koorleden op Facebook.

Verbaasd

Deken Henk Janssen is verbaasd. ,,Er is met het koor gesproken. Wij willen graag een repertoire dat meer aansluit bij de kerkelijke vieringen. Het koor is nu helemaal op de Engelse toer. Laatst bij de vormselviering konden we er geen brood meer van bakken."

Drie-eenheid

Deken Janssen vindt dat de liedjes ook over God moeten gaan. En over de Drie-eenheid. ,,Daar geloven wij in. De liedjes moeten de gelovigen ondersteunen in de aanbidding. Het koor heeft afscheid genomen van de dirigent en zal zodra er een nieuwe is daaraan werken. Ik heb althans begrepen dat een meerderheid van het koor het daarmee eens is", aldus de deken.