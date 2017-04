Grote brand verwoest restaurant in Berg en Dal

Belgische veteraan op bezoek bij burgemeester Groesbeek

4 april GROESBEEK - Louis Laeremans (93) werd dinsdagochtend door burgemeester Slinkman van Berg en Dal ontvangen in het gemeentehuis in Groesbeek. Laeremans is op bezoek in deze regio omdat er binnenkort een boek over hem uitkomt.