Herstel bergspoortje in Beek moet inspiratie geven

BEEK - Het is louter bedoeld om de geest scherpen: de opmerking in de nieuwe toeristische nota van de gemeente Berg en Dal om het ‘bergspoortje in Beek’ in ere te herstellen. Want ‘er zijn geen concrete plannen’.

„Maar dat zie ik liever dan reactiveren van de spoorlijn Nijmegen-Kleef. Initiatieven kunnen op een willig oor rekenen”, zegt wethouder Sylvia Fleuren (toerisme) desgevraagd.

Toeristen zijn immers gek op bijzondere vormen van vervoer. Denk aan de rondvaarten in Amsterdam. Of de befaamde Schwebebahn van Wuppertal.

Volledig scherm Het bergspoortje in Beek. © Uitgeverij Van der Borg, collectie Trudy Groothuijse

Attractie

Het bergspoortje was destijds een nationale toeristische attractie. In de winter van 1912-1913 werd het geopend; in 1955 tufte voor de laatste keer een trammetje de Van Randwijckweg in Beek op. Trams werden toen vervangen door bussen. In de jaren 70 werd het trambruggetje, aangetast door betonrot, opgeblazen.

Onderzoek

Al eerder is er gedacht over het reactiveren van het spoorlijntje. Toenmalig burgemeester Van Gils liet in 1988 het bureau Goudappel Coffeng BV een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. „Je moet soms hoog grijpen, anders gebeurt er niks”, aldus Van Gils. Coffeng adviseerde aan een ‘realistischer variant’ te denken.

Verzet

Loet van Sluis uit Beek - hij schreef een boek over het bergspoortje - herinnert zich dat er plannen zijn geweest om het bruggetje te herstellen en het traject om te beginnen met een bus te rijden. „Dat plan stuitte op verzet van de omwonenden. Bovendien is het tracé nu in particuliere handen. Het zal moeilijk worden.”