Justitie eist tbs voor Millingenaar die 'pestkop' neerstak

,,Ik ben een volwassen man, laat zoiets toch niet over me heengaan? Dus ging ik verhaal halen.’’ Opgefokt stapt hij de avond van 11 februari 2016 in de bus naar Millingen aan de Rijn, om eens goed te praten met zijn pestkop. ,,Maar in de bus kwam ik tot rust’’, verklaarde hij voor de rechter. ,,Toen ik bij zijn woning kwam, was ik helemaal gekalmeerd.’’

Zelfverdediging

Toch gaat het binnen gruwelijk mis. Over wat daar precies is gebeurd, lopen de lezingen uiteen. Volgens de officier van justitie trekt de man in de woning in mes, waarmee hij de bewoner in zijn been steekt en wang snijdt. De Nijmegenaar komt met een heel andere verklaring: ,,Het was zelfverdediging: de bewoner was juist degene die mij aanviel met een mes.’’ In de worsteling die volgde, greep hij het mes uit zijn hand. ,,Daarmee stak ik in zijn been. Vervolgens hield ik het mes bij zijn gezicht, maar stak niet. Doordat de bewoner schrok en daardoor zijn hoofd bewoog, kwam dat mes in zijn wang terecht.’’