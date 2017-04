Kippenboer: Heerlijk dat die dieren weer naar buiten kunnen

En bij een aantal van 150.000 eieren in de week, hakt dat erin voor Coerwinkel. ,,Daardoor hebben we drie maanden lang 20.000 euro minder verdiend elke maand. Dat zijn bedragen waar je niet goed van wordt...’’



Afleiding

Dat is nog buiten de extra kosten die Coerwinkel heeft gemaakt om de kippen extra afleiding te bieden in de stal, zoals kalkblokken. ,,Dit om te voorkomen dat ze elkaar kaal zouden pikken.’’



En compensatie van het Rijk of Europa? Vergeet het maar, zegt Coerwinkel. ,,Die steggelen over wie wat moet betalen en de boer is daar de dupe van.’’



Ook daarom is hij blij: ,,Nu kunnen we gewoon weer aan de slag, zoals het hoort.’’