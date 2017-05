Koe breekt rug tijdens woeste vrijpartij

Fietser komt lelijk ten val in Groesbeek

22 mei GROESBEEK - Op de Hogewaldseweg in Groesbeek is maandagmiddag een fietser door tot nog toe onbekende oorzaak ten val gekomen. Het kan zijn dat het slachtoffer, een 50-jarige inwoner uit Groesbeek, onwel is geworden of dat zijn fiets technische mankementen had .