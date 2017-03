Koe glijdt uit na herrie praalwagen en moet afgemaakt worden

Rita Scholtens was in de stal van hun boerderij aan de Eversberg op het moment dat een praalwagen richting Millingen reed, op weg naar de jaarlijkse halfvasten-lichtjesoptocht. ,,De praalwagen maakte zoveel herrie - kadoenk, kadoenk - dat de 200 koeien in de stal schrokken en gingen rennen. Nummer 102 gleed in de bocht onderuit, brak een poot en kwam niet meer overeind, aldus Rita.



'Geen muziek aan'

De koe is uit de stal getakeld; de dierenarts heeft het dier later op de avond uit haar lijden verlost. ,,Ik was pissig’’, zegt Rita. ,,Ben nog naar Millingen gegaan. Naar de dijk, waar de wagens opgesteld stonden. Ik meende een wagen - met een Duits opschrift - te herkennen en heb die jongens aangesproken. 'Maar we hadden helemaal geen muziek aan', zeiden ze. Kijk, ik ben ook jong geweest. Had er toen misschien ook wel niet bij stil gestaan. Maar ze moeten wel weten wat de gevolgen zijn van hun handelen.’’



De schade, toch al gauw een paar duizend euro, is voor Rita en Herman nergens te verhalen.