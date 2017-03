Medewerker Pluryn 90 dagen in voorarrest voor zedendelict

Rob wil iedereen laten genieten van de rust in Millinger Theetuin

12 maart MILLINGEN - Rob Frowijn werkte in een lange rij cafés, woonde vijf jaar in Australië, gaf les in onder meer een jeugdgevangenis en werd twee keer ernstig ziek. Nu is de Nijmegenaar (56) terug als horecaondernemer in de Millinger Theetuin, een oase van rust verborgen in de Ooijpolder.