'Groesbeekse melkfabriek van miljonair hoort op industrieterrein'

'Positief'

D66 schrijft nu: 'Op donderdag 6 april schreef De Gelderlander in het artikel ‘120.000 liter melk in plaats van kip’ over het voornemen van Dutch Dairy Genetics BV om op de plaats van een voormalige kippenhouderij aan de Dennenkamp in Groesbeek een nieuwe melkfabriek te bouwen. In het artikel geeft het college van de gemeente Berg en Dal aan ‘in principe positief’ te staan tegenover de komst van de melkfabriek op deze locatie. Zij wijken hiermee bewust af van de ladder voor duurzame verstedelijking'.

'D66 Gelderland is van mening dat een melkfabriek thuis hoort op een bedrijventerrein en niet in het buitengebied. Is GS bekend met het artikel ‘120.000 liter melk in plaats van kip’? Is GS het met D66 Gelderland eens dat een melkfabriek thuis hoort op een bedrijventerrein en niet op het platteland? Zo ja, is GS bereid om met het college van Berg en Dal in gesprek te gaan over de plannen aan de Dennenkamp in Groesbeek?'