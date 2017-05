Mr. Pieter van Vollenhoven steekt dijk door

MILLINGEN - Wij Nederlanders bouwen dijken. We steken ze niet door. Toch is dat wat er volgende week woensdag in de Millingerwaard zal gebeuren. Niemand minder dan mr. Pieter van Vollenhoven zal daar het startsein geven om de dijk (de weg) naar de oude steenfabriek in Kekerdom door te steken.

Oei, maar dan loopt de Millingerwaard toch onder?

Volledig scherm Links de dijk: rechts de drempel. Op de achtergrond de steenfabriek Kekerdom waar tot voor kort zand- en grindhandel De Beijer in zat. © marcelvink Nee, nu toevallig niet, want het is laag water. Wat daarom nu mooi te zien is, is de 'drempel' die is gemaakt bij de dijk. Die is bedoeld om te voorkomen dat de Millingerwaard leeg getrokken wordt als het water in de Waal laag staat (acht meter onder NAP) onder zoals nu. Maar we halen de dijk weg om bij een hoog peil het rivierwater het gebied in te laten stromen.

Waarom zulk hoog bezoek?

Volledig scherm Mr. Pieter van Vollenhoeven komt de dijk doorsteken. © Getty Images Omdat het bijzonder is wat hier is gebeurd. Hier is een drieslag gepleegd. De veiligheid van de bewoners is verbeterd; er is nieuwe natuur gemaakt en het project is deels betaald door het afgegraven zand te verkopen. De miljoenenklus is geklaard: dan laat je natuurlijk niet de eerste beste het lint doorknippen.

Geld verdiend?

Ja. De aannemerscombinatie Boskalis-Van de Wetering heeft zand afgegraven en verkocht. Daardoor zijn een nevengeul van drie kilometer en vijf kwelgeulen ontstaan, die water opnemen als de Waal hoog staat. Daardoor daalt het water in de Waal met 6 centimeter. Dat is veiliger voor de mensen die achter de dijken wonen. En met het verdiende geld konden we de natuur er weer zijn gang laten gaan. Dat gaat snel, de bever zit er al.

Hoe groot is het gebied?

De Millingerwaard is 420 hectare groot. Dat zijn 850 voetbalvelden. Het maakt deel uit van een groter natuurgebied De Gelderse Poort. Dat is 3.000 hectare ofwel 6.000 voetbalvelden. Nu de firma De Beijer (zand- en grindhandel) verhuisd is naar Dodewaard, is er nog eens 265 hectare nieuwe natuur bijgekomen.

Wat gebeurt er met de steenfabriek?

Volledig scherm Inmiddels is hier een prachtig natuurgebied ontstaan: de vijf vingers genoemd. Je kunt er met boswachter Thijmen van Heerde per kano op beversafari. © Flip Franssen Niks. Nou ja, niks. Het complex is grotendeels gesaneerd. De natuur mag er nu zijn gang gaan. Thijmen van Heerde, de boswachter die het gebied voor Staatsbosbeheer onder zijn hoede heeft: ,,De pijp blijft vast wel staan, zodat je altijd zult kunnen zien dat hier een steenoven stond. Maar als het dak ooit overwoekerd raakt en instort, dan zij dat zo.’’

Is dat niet link?

Nee, Staatsbosbeheer heeft er een hek omheen gezet. Voor de veiligheid van de mensen. En voor de grote grazers, voor de kuddes galloways en koniks die in het gebied lopen, biedt het terrein een vluchtheuvel bij hoog water. Steenfabrieken liggen namelijk altijd wat hoger: beetje als op een terp.

Mag je met je plezierjacht de nevengeul in?

Nee. Dat kan niet. Er zit een drempel in, hè? Je mag er wel onder begeleiding van een boswachter met een kano gaan varen of gaan snorkelen. Wandelen mag je overal. De natuur bepaalt je route; die is bij hoog water anders dan bij laag water.

Hoe was het vroeger?

Tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw is het gebied ook nog agrarisch gebruikt. Werd er aan landbouw gedaan en liepen er paarden en koeien in. Ook vond er kleinschalige kleiwinning plaats. 25 jaar geleden werd het grootse deel al teruggegeven aan de natuur.

Wanneer werd met deze klus begonnen?