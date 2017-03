Museum vroeg Steven Spielberg voor film over Rijnlandoffensief

GROESBEEK - Het Groesbeekse Bevrijdingsmuseum vindt dat er meer aandacht moet komen voor het Rijnlandoffensief. Daarom houdt het een schrijfdag om pagina's op Wikipedia over 'the battle to end the war' aan te maken.

Voor het Rijnlandoffensief vielen meer dan een miljoen geallieerde troepen vanaf 8 februari 1945 Duitsland binnen om de laatste serieuze Duitse verdedigingslinie te slechten: de Siegfriedlinie. Vanuit deze regio staken grofweg een half miljoen troepen de grens over voor deeloperatie Veritable, het noordelijke deel in de tangconstructie om de Duitsers op de knieën te krijgen.

Schaduw

Ondanks het strategisch belang heeft het Rijnlandoffensief altijd in de schaduw gestaan van bijvoorbeeld Operatie Market Garden en D-day, vertelt Rense Havinga van het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1940-1945. ,,Al direct na de oorlog kreeg het weinig aandacht. Het was minder tragisch verlopen dan de slag om Arnhem en minder dramatisch dan D-day.’’

,,Er is ook nooit een speelfilm over gemaakt. Dat scheelt heel veel in de bekendheid bij het grote publiek’’, vervolgt Havinga. ,,We hebben in het verleden grote regisseurs aangeschreven, onder wie Steven Spielberg (onder meer van de serie Band of Brothers en film Saving Private Ryan), om te vragen of hij een film wilde maken. We hebben nooit een reactie gehad.’’

Geen pagina

Zelfs op de online encyclopedie Wikipedia is er geen pagina over het Rijnlandoffensief. Daarom houdt het Bevrijdingsmuseum samen met Wikimedia (beheerder van de encyclopedie) 25 maart een 'wikischrijfdag' in het museum.

Deelnemers krijgen een workshop Wikipedia editen en een lezing over het Rijnlandoffensief. Daarna gaan ze aan de slag om een 'wikipagina' te maken over 'the battle to end the war' of bestaande pagina's aan te vullen.