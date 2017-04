Nachtvorst verwoestend voor wijngaarden

Yelmer: van 24-uursrace Dubai naar skelter in Beek

8:26 BEEK - In januari was hij met zijn Mercedes-AMG GT3 nog één van de best geklasseerden bij de 24-uursrace van Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten. Donderdag rijdt Yelmer Buurman uit Ubbergen mee bij de skelterraces in Beek.