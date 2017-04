Oorlogsveteraan William McGregor ziet het graf van zijn broer voor het laatst

Zo’n 150 Canadese gasten hebben afgelopen week een bezoek gebracht aan de Canadese Erebegraafplaats in Groesbeek; onder hen de eregast William McGregor. De 94-jarige William is een Tweede Wereldoorlog-veteraan. Tijdens de oorlog heeft hij als dokter gewerkt in Frankrijk en Duitsland met het Royal Canadian Army Medical Corps ( RCAMC ).

Williams broer John McGregor heeft ook deelgenomen aan de Tweede Wereldoorlog, maar is in de strijd op 27 februari 1945 gesneuveld en ligt begraven op de Canadese begraafplaats in Groesbeek. William heeft in het verleden al vaker het graf van zijn broer in Groesbeek bezocht en afgelopen week heeft hij het graf – gezien zijn hoge leeftijd – voor de laatste maal bezocht.