Overvallers supermarkt Ooij spraken met nep 'buitenlands accent'

Gewapende overvallers gepakt na roven 5.000 euro

2 maart OOIJ - Drie gemaskerde mannen hebben donderdagavond rond 19.00 uur een gewapende overval gepleegd op de Spar-supermarkt aan het Reinier van Ooiplein in Ooij. De daders gingen er in een auto vandoor, maar werden even later gearresteerd in Malden.