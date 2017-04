Pesach, en wat at Jezus tijdens het laatste avondmaal?

In het Museumpark Oriëntalis in Heilig Landstichting worden tijdens de Pasen rondleidingen gegeven met als leidraad het lijden van Jezus. Gids Louis Nolet neemt groepen mee op een twee uur durende tocht langs lijden en sterven van Jezus. Langs het laatste avondmaal, de synagoge, langs verschillende kruiswegstaties naar Golgotha en het graf van Jezus. Deze zaterdag zijn mensen van verschillende gezindten, Nederlanders en Duitsers, jong (4) en oud van de partij. En het is feest. De blinde bedelaar aan de ingang van de synagoge zit er precies 100 jaar. Hij is gemaakt en er destijds neergezet door Piet Gerrits (1878-1957) , beeldend kunstenaar en conservator van wat toen nog het Bijbels Museum heette. ,,Zomers zit er wel eens geld in zijn hand’’, weet Nolet.

Tess Limpens-Doorewaard uit Malden is er met haar kinderen. ,,Ik dacht: het is zaterdag. waar is er iets met het thema Pasen doen’’, zegt ze. Ze is hier niet voor het eerst: ,,Ons huwelijksfeest was in de Romeinse herberg hier in het museum. Zo leuk.’’