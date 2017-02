Over de grens Man breekt in bij school vanwege 'vergeten telefoon'

13 februari KLEEF - Een 28-jarige man uit Kleef is zondag aangehouden door de politie op verdenking van inbraak in een school aan de Marie-Curie-Strasse in zijn woonplaats. Agenten vonden de man in een zithoek op de tweede verdieping, nadat het automatisch inbraakalarm was afgegaan.