Twee auto's in Groesbeek aangestoken en compleet uitgebrand

Automobiliste verliest macht over stuur en rijdt door hek

6 mei WYLER/BERG EN DAL - Een automobiliste is zaterdagavond rond 20:30 uur door een hek gereden bij Van Raaij Diervoeders aan de Oude Kleefsebaan in Berg en Dal. De vrouw kwam vermoedelijk vanaf de Breiter Weg in Wyler en verloor toen ze de Oude Kleefsbaan opdraaide de macht over het stuur.