Uitslaande brand bij bloemisterij in Groesbeek

Aantal cliënten Voedselbank stijgt licht in Groesbeek

15 maart GROESBEEK - Het aantal cliënten dat afhankelijk is van een wekelijks pakket van de Voedselbank in de gemeenten Berg en Dal, Heumen en Mook en Middelaar, is in de eerste maanden van 2017 weer iets gestegen. De Voedselbank Groesbeek e.o. deelt nu in Millingen, Ooij, Groesbeek en Malden zo'n zeventig pakketten per week uit.