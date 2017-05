Verwondingen vrouw vallen mee na bouwen 'bruiloftspaar' van hooi in Ooij

Pascales droom komt uit met overname restaurant La Vie

8:40 GROESBEEK - Haar oma was de eerste vrouw in Millingen met een volledige vergunning. Daar, aan de bar van café/slijterij/bakkerij B. Selten, raakte ze al in de ban van de horeca. Pascale Langenberg (49),ze woont nu in Nijmegen, neemt restaurant La Vie in Groesbeek over. Een droom komt uit.