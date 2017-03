Vrijspraak voor dodelijk ongeluk na hartaanval

Opnieuw gasleiding stukgetrokken aan Spoorlaan in Groesbeek

14:58 GROESBEEK - Aan de Spoorlaan in Groesbeek is voor de tweede maal in een week tijd een gasleiding kapotgetrokken tijdens werkzaamheden. Werklui leggen daar voorzieningen aan voor twee supermarkten en de parkeergarage. Daarbij is een niet geregistreerde gasleiding geraakt.