Vrouw ernstig gewond bij opzetten hooi-Sarah

Video Smart­lap­pen­fes­ti­val en mooi weer zorgt voor bomvol Groesbeek

25 mei GROESBEEK – In het centrum van Groesbeek was donderdag al vroeg geen stoel meer op de vele terrassen te bemachtigen. Het smartlappenfestival in combinatie met het mooie weer verleidde veel bezoekers om erop uit te trekken. Ook de Zuidmolenbraderie had over belangstelling niet te klagen.