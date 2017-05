Achterhoekse handelaar in zonne-energie opgepakt door FIOD

BORCULO – De FIOD heeft de 51-jarige Frans W. uit Barchem aangehouden op verdenking van beleggingsfraude met zonne-energie. W. was bestuursvoorzitter van New Sources Energy, een beursgenoteerde onderneming die onder meer in de Achterhoek grote zonneparken zou aanleggen.

Volgens de FIOD is er van de zes miljoen ingelegd geld maar een fractie werkelijk belegd.

Failliet

Frans W. bood producten aan via onder andere de vennootschappen Zoneco Holding BV, LW Holding BV, Dumapa Holding BV en Crowdwatcher BV. Dumapa Holding BV werd in januari van dit jaar failliet verklaard. W. is in maart van dit jaar ook persoonlijk failliet verklaard. Volgens de FIOD is de man al eerder veroordeeld voor oplichting, verduistering en valsheid in geschrifte.

Aangifte

Het onderzoek is gestart na een aangifte door de Autoriteit Financiële Markten. De AFM legde New Sources Energy in januari van dit jaar een dwangsom van 50.000 euro op omdat het bedrijf weigerde opheldering te geven over de aankoop van drie Duitse zonneparken. De parken zouden gezamenlijk enkele miljoenen waard zijn en werden gekocht van het Duitse bedrijf Zoneco GmbH. Toen bleek dat W. ook directeur van Zoneco was moest hij aftreden bij NSE, om de schijn van belangenverstrengeling te vermijden. Maar een week later was hij alweer terug bij NSE.

Aandeelhoudersvergadering

Of de parken daadwerkelijk gekocht zijn, is tot op de dag van vandaag onduidelijk: ook de Amsterdamse curator Sjef Bartels heeft nog geen duidelijkheid in deze zaak. Volgens hem wordt op 1 juni aanstaande een aandeelhoudersvergadering gehouden waarin een interim-bestuur van NSE zal worden benoemd. Ook zou de grootste aandeelhouder, Nieuw Hollands Groen BV, van plan zijn om daar haar aandelen te verkopen. ,,We weten niet of NSE nog bezittingen heeft maar het is wel een beursgenoteerde onderneming, en dat op zich is ook wat waard’’, aldus Bartels. Volgens hem is er veel belangstelling van derden om de aandelen over te nemen.

Grootse plannen