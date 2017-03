Automobilist verongelukt bij ongeluk op N18 tussen Groenlo en Eibergen

Over de grens Jonge vrouw (19) ernstig gewond na uitwijkpoging voor hert

2 maart VREDEN - Een 19-jarige Duitse automobiliste is in de nacht van woensdag op donderdag zwaargewond geraakt nadat ze een overstekend hert wilde ontwijken en tegen twee bomen botste. De vrouw reed op dat moment op de L608, vlak over de grens bij Meddo, in de richting van Vreden.