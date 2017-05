Bewusteloze chauffeur uit brandende vrachtwagen gered in Neede

Afkoopsom voor glasvezel Berkelland en Salland

29 april BERKELLAND - Klanten van Glasvezelbuitenaf in Salland en Berkelland kunnen alsnog het maandbedrag van 9,97 euro afkopen. Voor 1.300 euro, inclusief btw, wat binnen elf jaar is 'terugverdiend'. Elders zoals in het Vechtdal, is de afkoopsom 1.600 euro.