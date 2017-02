Kunstwerk in Beltrum na bijna 30 jaar verplaatst

Na persoonlijk drama ook nog kostbare zadels gestolen in Eibergen

7 februari EIBERGEN - Edith Wiersma-Arts van Stichting Animal Rescue uit Eibergen heeft opnieuw slecht nieuws. In de nacht van zondag op maandag is er ingebroken in hun stal. Daarbij zijn zes zadels ontvreemd. De dierenredster vermoedt dat het een bekende is geweest.