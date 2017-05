'Mouaz wordt de eerste Achterhoekse Syrische bakker'

NEEDE - Bakkerij Stroet uit Neede heeft sinds vandaag een nieuwe werknemer: de 20-jarige Mouaz uit Syrië. De vluchteling zat de afgelopen twee jaar in verschillende azc's in Nederland. Nu woont hij in Neede en wil maar één ding: weer aan het werk.

,,Hij wilde graag bakker worden, via via kwam hij bij ons terecht. Vorige week is hij hier geweest om kennis te maken en vandaag was het zover’’, vertelt bakker Twan Stroet. De komende tijd werkt Mouaz twee dagen in de bakkerij en hij wil in de toekomst een bakkersopleiding volgen.

Mouaz werkte in zijn thuisland ook in de horeca en was op zoek naar werk dat daar bij aansloot. Hij is blij met zijn kans bij de bakker. ,,Ja, ik vind gezellig. Het is goed voor het leren van Nederlands. Ik vind de Nederlandse mensen helemaal aardig!’’

Harrie

Mouaz kwam op zijn eerste werkdag direct in actie. ,,Vandaag bakte Harrie al zijn eerste broodjes’’, vertelt Stroet. Harrie? ,,Ja, we zijn maar eenvoudige boertjes en Mouaz was moeilijk dus noemen we hem Harrie’’, zegt Stroet met een lach.

Mouaz kon daar zelf ook om lachen en gaf aan snel Achterhoeks te willen leren. ,,Hij wordt de eerste Achterhoekse Syrische bakker’’, vertelt Stroet opnieuw met die kenmerkende lach.

Op de Facebookpagina van Bakkerij Stroet krijgt het filmpje van de eerste werkdag van 'Harrie' veel positieve reacties. 'Klasse Harrie!', 'Succes Harrie, mooi dit Twan en de rest!', zijn enkele reacties.