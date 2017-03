Wisselink gaat door met boomhuthotel in Achterhoeks bos

Veel inwoners van Bronckhorst moeten bouwrechten inleveren vanwege de bevolkingskrimp. Wisselink mag drie vrijstaande woningen en maximaal twintig recreatiehuizen bouwen.



Volgens de Zelhemmer is dat een gevolg van oude afspraken uit het verleden. Nadat zijn bedrijf werd verplaatst bleven er lege gebouwen en een silo over. Als hij die zou slopen, kreeg hij in ruil daarvoor bouwrechten voor vijf woningen.



Uiteindelijk gooiden de crisis en de bevolkingskrimp in Bronckhorst roet in het eten. Er moesten minder woningen worden gebouwd. Gevolg was dat Wisselink de afspraken met de gemeente meerdere keren ging herzien. Hij mag nu in de plaats van zijn bestaande drie bedrijfswoningen, drie vrijstaande woningen bouwen.



Verder zijn de overige bouwrechten ingeruild voor maximaal twintig recreatiewoningen. Die wil hij bouwen in het Treehouse Resort in het bos bij Varssel.