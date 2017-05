Angst voor plofkraken: pinautomaat onder woning 's nachts dicht

De pinautomaten worden van een zware stalen plaat voorzien om het openbreken van de automaten tegen te gaan. Die platen worden elke avond om 23.00 uur aangebracht en 's morgens om 07.00 uur weer verwijderd. Plofkraken worden in vrijwel alle gevallen in deze tijdsperiode gepleegd. De Rabobank Oost Betuwe is niet de enige afdeling van de bank die deze maatregelen neemt. Ook elders in de regio worden pinautomaten 's nachts gesloten.



Sanne Laseur, die boven de pinautomaat in Herveld woont, is ook blij met de maatregel. ,,We zijn ingelicht met een brief en ik moet toegeven dat ik er voor die tijd niet echt bij had stil gestaan. Maar je ziet op het nieuws ook dat ze steeds brutaler worden en zware explosieven gebruiken. Als je er dan boven ligt te slapen is het toch wel een prettig idee dat deze automaat het om die tijd niet doet’’, aldus de Herveldse.